В результате столкновения иномарок в Кировском районе Ленобласти пострадали женщины и 4-х летний ребенок

Все пострадавшие госпитализированы.

В пятницу, 24 июля, в Кировском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием двух "легковушек". Hundai под управлением 61-летней женщины вылетел на встречную полосу и столкнулся с Renault с ребенком в пассажирском кресле. В результате пострадали 3 человека,– 4-х летняя девочка и две женщины-водителя. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным сведениям, авария произошла на 57-ом километре трассы "Кола". Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее мы рассказали о том, что водитель потерял кошку в результате ДТП в Тихвинском районе.

Фото: ВКонтакте / dorinfo