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В результате ДТП с автобусом у здания МГУ в Москве пострадали два человека

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Устанавливается причина аварии.

Возле здания Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова в Москве автобус врезался в столб. Пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

Отмечается, что в столб врезался автобус, который следовал по маршруту №111. Он въехал в мачту городского освещения.

По информации агентства, один из пострадавших отказался от госпитализации после осмотра.

В настоящий момент устанавливается причина аварии.

Ранее мы писали, что в Петербурге в одном из дворов по улице Партизана Германа голый мужчина бил машины и кричал. 

Видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

 
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Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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