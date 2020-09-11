В результате ДТП с автобусом у здания МГУ в Москве пострадали два человека

Устанавливается причина аварии.

Возле здания Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова в Москве автобус врезался в столб. Пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

Отмечается, что в столб врезался автобус, который следовал по маршруту №111. Он въехал в мачту городского освещения.

По информации агентства, один из пострадавших отказался от госпитализации после осмотра.

В настоящий момент устанавливается причина аварии.

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Видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ