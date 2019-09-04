В результате ДТП на Красносельском шоссе пострадали три человека

Полиция по данному факту проводит проверку.

В четверг, 14 сентября, на перекрестке Красносельского и Аннинского шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

55-летний водитель "Митсубиси" потерял сознание за рулем, наехал на стоящий впереди авто "Шевроле" под управлением 54-летнего мужчины и сбил 76-летнего пенсионера, который стоял на тротуаре.

Пешеход, водитель и 7-летняя пассажирка "Митсубиси" госпитализированы в состоянии средней тяжести. Полиция по данному факту проводит проверку.

Ранее мы сообщали о том, что после ДТП на трассе "Скандинавия" в стационарах Петербурга остаются три велосипедистки.

Фото: Piter.TV