В Петербурге в годовалого ребенка кинули глыбой льда: мальчик госпитализирован с травмой головы

В детском саду пострадал годовалый малыш: в него "прилетела" глыба льда.

Днем пятого марта в детском саду в петербурге пострадал годовалый мальчик. В ребенка кинули ледяной глыбой. В результате Дима Ч. получил серьезную травму головы.

По предварительной версии следствия, неизвестные забросили на территорию детского учреждения по Ново-Александровской улице тяжелый предмет: Лед разбил голову малышу. Его пришлось экстренно госпитализировать. Воспитатели вызвали на место инцидента медиков скорой помощи.

В настоящее время юный пациент находится в пятой городской детской больнице имени Филатова. Медики выявили у ребенка сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Делом занимаются сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленники разыскиваются.

