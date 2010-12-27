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В Петербурге в годовалого ребенка кинули глыбой льда: мальчик госпитализирован с травмой головы
Сегодня, 13:13
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lesjasap
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В Петербурге в годовалого ребенка кинули глыбой льда: мальчик госпитализирован с травмой головы

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В детском саду пострадал годовалый малыш: в него "прилетела" глыба льда.

Днем пятого марта в детском саду в петербурге пострадал годовалый мальчик. В ребенка кинули ледяной глыбой. В результате Дима Ч. получил серьезную травму головы.

По предварительной версии следствия, неизвестные забросили на территорию детского учреждения по Ново-Александровской улице тяжелый предмет: Лед разбил голову малышу. Его пришлось экстренно госпитализировать. Воспитатели вызвали на место инцидента медиков скорой помощи. 

В настоящее время юный пациент находится в пятой городской детской больнице имени Филатова. Медики выявили у ребенка сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 

Делом занимаются сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленники разыскиваются. 
 

Теги: глыба льда , детский сад , лед , травма
Категории: Новости СПб Происшествия

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