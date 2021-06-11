В реанимации находятся два человека, пострадавшие после обрушения гаража в Краснодаре

Их состояние оценивается как тяжелое.

Накануне в одном из гаражей в Краснодаре произошел хлопок газа. В результате два человека пострадали, они находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Они находятся в больнице, в реанимации", - говорится в сообщении.

Отметим, что после газового хлопка погиб также один человек. По факту инцидента проводится проверка. Краевая прокуратура взяла это дело под контроль.

Ранее мы писали, что в Астраханской области произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля. Пострадали в результате 10 человек. Из них шестеро госпитализировали в больницу.

Видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю, ВКонтакте / Типичный Краснодар

