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В реанимации находятся два человека, пострадавшие после обрушения гаража в Краснодаре

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Их состояние оценивается как тяжелое.

Накануне в одном из гаражей в Краснодаре произошел хлопок газа. В результате два человека пострадали, они находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Они находятся в больнице, в реанимации", - говорится в сообщении.

 Отметим, что после газового хлопка погиб также один человек. По факту инцидента проводится проверка. Краевая прокуратура взяла это дело под контроль.

Ранее мы писали, что в Астраханской области произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля. Пострадали в результате 10 человек. Из них шестеро госпитализировали в больницу. 

Видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю, ВКонтакте / Типичный Краснодар
         

Теги: хлопок газа
Категории: Происшествия, Лента новостей,

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