В Астраханской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 10 человек

Шестеро из них были госпитализированы.

В Наримановском районе Астраханской области пассажирская "Газель" столкнулась с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В сообщении ведомства отмечается, что авария произошла в селе Рассвет и есть пострадавшие. Дорогу из-за ДТП не перекрывали, на месте работают спасатели. Всего пострадали 10 человек, шестеро госпитализированы.

По предварительным данным четверых пассажиров Lada госпитализировали с переломами. Два пассажира "Газели" получили легкие травмы и остались на месте, - сообщил "РИА Новости" представитель ГУ МВД России по Астраханской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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