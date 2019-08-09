В рамках кинофестиваля «Окно в Европу» Выборг посетила лыжница Елена Вяльбе

Спортсменка рассказала гостям о своем жизненном пути и о работе над биографическим фильмом.

7 декабря в рамках кинофестиваля "Окно в Европу" российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе пообщалась с гостями фестиваля.

Фильмом открытия стала лента Николая Хомерики "Белый снег". Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

Ее сыграли три актрисы, среди которых внучка самой Елены Валерьевны Ангелина. Она играла свою бабушку в восьмилетнем возрасте.

Фильм на 95% состоит из моих воспоминаний о том, как всё на самом деле было. Наблюдая за съёмочным процессом, я где-то улыбалась, где-то даже плакала немного. Но что меня действительно поразило, так это атмосфера, которая царила на площадке, — очень добрая, душевная и даже какая-то семейная.

По словам Елены Вяльбе, весь съемочный период она консультировала съемочную группу, подсказывала детали, чтобы сохранить биографичность и достоверность картины. Также принимала участие и в написании сценария, а в процессе съёмок вместе с режиссером внимательно наблюдала за происходящим на экране. Большую часть съемок удалось завершить до карантина.