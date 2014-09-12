В рамках ROOF FEST можно принять участие в велозаезде

Фестиваль концертов на крыше ROOF FEST для гостей подготовила ряд сюрпризов.

Фестиваль концертов на крыше ROOF FEST для гостей подготовила ряд сюрпризов.

Так, посетители смогут 6 июля принять участие в велозаезде. Участие и аренда велосипедов бесплатные. Старт — у памятника Гоголю (Малая Конюшенная, 5), финиш — Roof Place (Кожевенная линия, 30). Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте.

Кофейня STIM на Петроградке приготовила специальные сырники к концерту Therr Maitz: внутри сырников яркая цедра апельсина, а подаются они с карамелизированными персиками и ягодным сорбетом.

Для тех, кто хочет иметь частичку фестиваля у себя дома, гирляндошная Tak.sebe.prazdnik. подготовила специальную коллекцию бумажных гирлянд, посвященную концертам, крышам и лету. Кроме этого, магазин глиттеров BIBITY BOBITY создал специальную коллекцию фестивальных блесток

Фото: предоставленно организатором