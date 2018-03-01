В Раменском два человека погибли в пожаре, 10 человек пострадавших

В социальных сетях появилось фото и видео с места ЧП. Людям приходилось прыгать с балконов. Появились новые подробности происшествия.

Сегодня утром, 1 марта, в жилом 5 этажном доме произошел пожар, в котором погибло по меньшей мере 2 человека.

В 7 часов 32 минуты в ЦУСК поступило сообщение о пожаре по адресу: : Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, улица Кирова, дом 5. В 8.05 пожар был локализован, в 8.08 открытый огонь потушен.

Многие жильцы дома успели самостоятельно покинуть горящее здание. Некоторым пришлось прыгать с балконов, чтобы спастись. В результате пожара погибло 2 человека, 10 человек пострадали, из них двое детей. Они были в срочном порядке госпитализированы в больницу.

Очевидцы сообщают, что пожар начался после хлопка. Возможно, произошел взрыв бытового газа, за которым последовал пожар. На месте работают специалисты, выясняя причины пожара. Следственные органы проводят расследование причин пожара. Сообщается, что из-за отравления продуктами горения погибли 2 женщины. Еще 10 человек доставлены в больницу. По одной из версий в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, в результате была частично обрушилась несущая стена дома. По результатам проверку будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео и фото: ВК, Раменское