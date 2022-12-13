В районе развязки КАД и Пулковского шоссе экологи выявили крупную незаконную свалку

Она находится в 200 метрах юго-западнее дома 42к3 по Пулковскому шоссе.

В рамках общественного экологического мониторинга активистами МОО "Зеленый Фронт" была выявлена крупная несанкционированная свалка промышленных отходов, массово сваленных в границах Московского района Петербурга, в 200 метрах юго-западнее дома 42к3 по Пулковскому шоссе.

Навалы строительного мусора размещены вдоль грунтовой дороги в охранной зоне газопровода, отмечают экоактивисты. Ранее "Зеленый Фронт" уже фиксировал в этой местности отдельные навалы из промотходов, однако сейчас незаконное размещение строительного мусора здесь приобрело массовый характер. Экологи считают, что свалка образовалась в результате строительства жилого квартала неподалеку.

Материалы общественной инспекции уже переданы в контрольно-надзорные органы для организации проверочных мероприятий и дальнейшей ликвидации свалки.

Также стало известно, что на полигоне ТКО в Гатчинском районе запустили два газоперерабатывающих агрегата.

Фото и видео: пресс-служба МОО "Зеленый Фронт"