Специалисты не дали пятну распространиться.

В районе поселка на реке Вилюй в Якутии произошел разлив нефтепродуктов. Об этом рассказали представители пресс-службы каскада Вилюйских ГЭС. По данным специалистов, пятна замечены около поселка Чернышевский. Аварийными работами по устранению проблемы занимаются сотрудники станции и персонал ГУ МЧС по Мирнинскому району

Установлено боновое заграждение на водную поверхность, которое не дает пятну распространяться. Специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать последствия загрязнения окружающей среды. пресс-служба каскада Вилюйских ГЭС

Известно, что нефтепродукты распространились на 1 куб. м. Из ловушки бака аварийного слива вытекло масло. Эти сведения журналистам подтвердили в якутском министерстве по экологии. Государственные инспекторы рассмотрели место разлива. Эксперты взяли пробы воды. На данный момент попадания вредных веществ в другие акватории из реки не зафиксировано. В надзорном ведомстве составлен административный протокол по части 4 статьи 8.13 КоАП в отношении ПАО "Якутскэнерго".

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