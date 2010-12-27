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В районах Ленобласти появятся фермерские лавки "СВОЁ"
Вчера, 23:01
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KaterinaKono13

В районах Ленобласти появятся фермерские лавки "СВОЁ"

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В ходе рабочей поездки в Лугу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать в каждом районе региона фермерские лавки "СВОЁ", куда садоводы-любители и фермеры смогут сдать свою продукцию.

В районах Ленинградской области появятся фермерские лавки "СВОЁ".

В ходе рабочей поездки в Лугу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать в каждом районе региона фермерские лавки "СВОЁ", куда садоводы-любители и фермеры смогут сдать свою продукцию.

"Сегодня проблема уже не в том, как вырастить свою продукцию, а в том, как наладить ее сбыт. Часто бывает, что в урожайный год даже дачники не знают, куда деть яблоки, помидоры, кабачки. Благодаря этим лавкам покупатели будут знать, что приобретают экологически чистые продукты", – подчеркнул Александр Дрозденко.

Такая идея появилась после прохождения в Гатчине первого фестиваля крестьянско-фермерского хозяйства "СВОЁ", организованного совместно с Россельхозбанком. 

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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