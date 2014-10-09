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В пятницу более 32 тыс. петербуржцев сделали прививку от коронавируса
Вчера, 22:59
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В пятницу более 32 тыс. петербуржцев сделали прививку от коронавируса

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За минувшую пятницу вторую прививку получили 12 208 петербуржцев, а первую -  20 107 человек.

В субботу вечером, 17 июля, стало известно, что в Петербурге поставлен рекорд по совокупному числу инъекций - выполнено 32360 уколов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

По данным ведомства, за минувшую пятницу вторую прививку получили 12 208 петербуржцев, а первую -  20 107 человек. Отмечается, что с каждым днем растет количество граждан, которые проходят вакцинацию вторым компонентом вакцины.

Всего в Северной столице первично привито 1 172 283  человека, из них 811 460 полностью закончили цикл вакцинации. Ревакцинировано всего 404 человека, из них за прошедшие сутки - 44 человека.

Ранее Piter.tv писал, что В Петербурге доля тяжелобольных в коронавирусных стационарах составляет 19%. Неинвазивную искусственную вентиляцию легких, посредством кислородной маски, получают 244 пациента, инвазивную искусственную вентиляцию легких, через интубацию трахеи - 193 пациента. 

Фото: Piter.tv 

 

Теги: вакцинация от ковида, коронавирус, прививка
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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