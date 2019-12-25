В пустыне Кызылкум нашли останки "царя" динозавра

Он был намного крупнее своих сородичей.

В пустыне Кызылкум в Узбекистане японские и канадские ученые нашли останки гигантского динозавра. Размеры динозавра сопоставимы с современным автобусом. Статья опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Отмечается, что если сравнивать этого динозавра с сородичами, то он находился на вершине пищевой цепочки из-за своего размера. Так, длина зубов динозавра могла составлять 15 сантиметров, они были острые, как лезвия. Кархародонтозавриды жили 90 млн лет назад в меловой период. Они являются предком тираннозавров, но были больше их по размеру. Длина тела могла составлять около восьми метров.

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