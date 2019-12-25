Instagram представил новую функцию Live Rooms

Опция становится доступна для пользователей социальной сети.

Социальная сеть Instagram представила новую функцию Live Rooms, благодаря которой пользователи смогут вести прямую трансляцию с участием до трёх человек. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила компания Facebook.

Мы хотим, чтобы Instagram был лучшим местом для конструкторов, где они могли бы вести содержательные беседы со своей аудиторией и друг с другом, и мы разработали это новое обновление с учетом требований безопасности говорится в сообщении.

Для того, чтобы создать "живую комнату", нужно провести пальцем влево и выберите функцию "Живая камера". После – добавить заголовок и нажать на кнопку "Комнаты".

Ранее мы писали, что Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19.

Фото: fb.com