В "Севкабель Порт" открылась выставка о "водной линии"

Экспозиция полна историй о работах над водными пространствами.

В пространстве "Севкабель Порт" на Васильевском острове открылась выставка международного междисциплинарного проекта "Waterfornt / Водная линия", рассказали "Санкт-Петербургские ведомости" со ссылкой на куратора Дмитрия Пиликина. Главная идея экспозиции – объединить идеи преображения набережных и других объектов города, связанных с водой.

На конкурс по поиску "водных" идей откликнулись молодые профессионалы: архитекторы, урбанисты, даже ихтиологи и социологи. 40 человек были отобраны для создания команд и работы над четырьмя объектами: набережной Пряжки, Галерной гаванью, рекой Охтой и берегом вдоль Балтийского бульвара.

Четыре команды старались выяснить у местных жителей и сообществ, что хотят видеть люди на конкретных "водных линиях". Выяснилось, что Пряжку хотели оставить в первозданном виде, однако команда предложила построить на месте снесенных Матисовых бань амфитеатр.

В Галерной гавани конкурсанты столкнулись с самостоятельными местными, отрицавших помощь. В итоге участники создали детские мастер-классы, где моделировали водонапорную башню из подручных материалов. Этот маленький лагерь, привлекший местных родителей, стал предметом гордости для конкурсантов.

На Охте пожелали видеть места для тихого отдыха и пикников, но команда предложила создание "Народного музея борщевика с наблюдательным постом". На охтинских берегах можно увидеть это опасное, но интересное растение. Для Балтийского бульвара же попросили чистоту берега и естественный спуск к воде.

А петербургские фестивали, тем временем, взяли крупную национальную премию в региональном этапе.

Фото: Санкт-Петербургские ведомости