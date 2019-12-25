В прошлом году Ленобласть потратила более 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Коронавирус стал серьезным испытанием для региона.

За прошедший 2020 год Ленинградская область выделила на борьбу с коронавирусом 10,1 млрд рублей, передает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Изначально такие деньги не были запланированы. Направить средства на борьбу с болезнью удалось благодаря резервам, эффективному расходованию бюджетных средств и безвозмездным поступлениям. Депутаты отметили, что "коронавирусный" год стал испытанием для области.

Отметим, что парламент региона в трех чтениях утвердил исполнение бюджета за прошлый год. Так, доходы консолидированного бюджета составили 193,3 млрд рублей, расходы составили 205,6 млрд рублей, а дефицит – 12,3 млрд рублей (7,2%).

Ранее мы писали, что в Петербурге закрыли запись на вакцину от коронавируса "КовиВак".

Фото: Piter.tv