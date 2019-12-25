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В прошлом году Ленобласть потратила более 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Сегодня, 16:32
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В прошлом году Ленобласть потратила более 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

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Коронавирус стал серьезным испытанием для региона.

За прошедший 2020 год Ленинградская область выделила на борьбу с коронавирусом 10,1 млрд рублей, передает пресс-служба Законодательного собрания региона. 

Изначально такие деньги не были запланированы. Направить средства на борьбу с болезнью удалось благодаря резервам, эффективному расходованию бюджетных средств и безвозмездным поступлениям. Депутаты отметили, что "коронавирусный" год стал испытанием для области.

Отметим, что парламент региона в трех чтениях утвердил исполнение бюджета за прошлый год. Так, доходы консолидированного бюджета составили 193,3 млрд рублей, расходы составили 205,6 млрд рублей, а дефицит – 12,3 млрд рублей (7,2%).

Ранее мы писали, что в Петербурге закрыли запись на вакцину от коронавируса "КовиВак".

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ленобласть
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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