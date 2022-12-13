В пожарах погибли 12 петербуржцев с начала 2023 года

По словам спасателей, основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнём.

За январь в Петербурге произошло 646 пожаров, в которых погибли 12 человек. Еще 33 петербуржца получили травмы различной степени тяжести. Об этом 30 января пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

По словам спасателей, основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнём. Горожан попросили не оставлять без присмотра работающие электроприборы и печи, не перегружать электросеть и не оставлять непотушенными сигареты. Также нельзя оставлять без присмотра детей.

В случае пожара звоните по номеру 01 с городского телефона и 101, 112 — с мобильного.

Ранее в Александринском театре сгорело оборудование. Обошлось без пострадавших.

Фото: Piter.tv

