В поселке Залари в пожаре пострадали 69-летняя хозяйка и ее 70-летняя подруга

Сейчас пожилые жительницы Иркутской области госпитализированы.

На территории Иркутской области на пожаре пострадали две женщины. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны. Известно, что в местном поселке Залари воспламенился жилой дом. Там 69-летняя хозяйка и ее 70-летняя подруга готовили себе завтрак. В какой-то момент шланг газового баллона сорвало. Потерпевшие попытались перекрыть вентиль, но не смогли сделать этого. Они вынесли баллон вынесли на улицу и вернулись в помещение. Однако газ успел распространиться по участку, поэтому произошел холопок с последующим возгоранием. Женщины выбрались из здания через окно. В настоящее время пациентки госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами. Пожар на площади в 54 квадратных метров ликвидировали шесть сотрудников личного состава ведомства. Огнеборцы задействованы в тушении две единицы техники.

При утечке газа российские спасатели предупреждают жителей страны о том, что не следует включать свет и электрические приборы, а также нельзя пользоваться спичками и зажигалками. Дополнительно нужно открыть для проветривания окна и при возможности закрыть газовый кран, но только в том случае, если этот процесс не требует использования электроники. Сразу после этого важно покинуть помещение и позвонить в экстренные службы.

Женщина пострадала в пожаре на улице Димитрова.

Фото и видео: ГУ МЧС России