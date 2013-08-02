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Конфликт между посетителями кафе в поселке Усть-Ижора закончился поножовщиной
Сегодня, 11:08
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Конфликт между посетителями кафе в поселке Усть-Ижора закончился поножовщиной

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Возбуждено уголовное дело.

В кафе на Петрозаводском шоссе в поселке Усть-Ижора конфликт между посетителями закончился поножовщиной – 55-летний мужчина ударил 31-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья ножом. Об инциденте полиции стало известно 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

В результате 55-летнего мужчину с ножом доставили в отдел полиции. Пострадавшего же госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст. 111 УК РФ). 

Ранее житель Сестрорецка заявил, что брат хотел его убить. К стражам порядка обратилась женщина.

Фото: Piter.TV

Теги: кафе, поножовщина, усть-ижора
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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