Конфликт между посетителями кафе в поселке Усть-Ижора закончился поножовщиной

Возбуждено уголовное дело.

В кафе на Петрозаводском шоссе в поселке Усть-Ижора конфликт между посетителями закончился поножовщиной – 55-летний мужчина ударил 31-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья ножом. Об инциденте полиции стало известно 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В результате 55-летнего мужчину с ножом доставили в отдел полиции. Пострадавшего же госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст. 111 УК РФ).

Ранее житель Сестрорецка заявил, что брат хотел его убить. К стражам порядка обратилась женщина.

Фото: Piter.TV