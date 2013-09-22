Житель Сестрорецка заявил, что брат хотел его убить

Мужчина попал в больницу с ножевыми ранениями.

Полиция проводит проверку после конфликта двух мужчин в квартире на улице Токарева в Сестрорецке. Об этом стало известно Piter.TV.

К стражам порядка обратилась женщина. Она рассказала, что неизвестный мужчина попросил ее вызвать скорую помощь и заявил, что его хотели убить. Пострадавшего госпитализировали с сочетанной травмой головы, грудной клетки, проникающим ножевым ранением грудной клетки справа в удовлетворительном состоянии.

По подозрению в совершении преступления задержан 73-летний пенсионер. Установлено, что между братьями произошел конфликт после совместного распития спиртного. Задержанный схватил нож и ударил им потерпевшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что участники массовой драки на Индустриальном с кулаками набросились на полицейских.

Фото: Piter.TV