Участники массовой драки на Индустриальном с кулаками набросились на полицейских

По словам очевидцев, все конфликтовавшие были пьяны.

В ночь на 20 декабря в Красногвардейском районе Петербурга произошла массовая драка. Об этом Piter.TV стало известно из соцсетей.

Участниками стычки стали несколько мужчин. Они чего-то не поделили на перекрестке проспектов Индустриального и Энтузиастов. По словам очевидцев, все они были пьяны.

Свидетели рассказали, что буйные петербуржцы сами вызвали полицию. Однако когда стражи порядка приехали на поле боя, на них накинулись с кулаками. По предварительной информации, есть как минимум один задержанный.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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