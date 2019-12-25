В поселке Ушаки грузовик растерял несколько ящиков с пивом и продуктами во время аварии

В четверг, 2 июня, в поселке Ушаки Тосненского района произошла крупная авария. Валдай на скорости врезался в маршрутку, остановившуюся по просьбе одного из пассажиров. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Грузовик перевозил целую гору продуктов и напитков, в числе которых было и пиво. Некоторые местные жители принялись подбирать растерянную провизию.
В ДТП не обошлось без пострадавших – с места столкновения госпитализированы женщина и два ребенка 14 и 15 лет.
Ранее мы рассказали о том, что неизвестный сбил пенсионерку под Выборгом и скрылся.
Фото: ВКонтакте / unreleased_dtp
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