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В поселке Ушаки грузовик растерял несколько ящиков с пивом и продуктами во время аварии
Сегодня, 14:55
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lizapoluda

В поселке Ушаки грузовик растерял несколько ящиков с пивом и продуктами во время аварии

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Кроме того, три человека пострадали.

 

В четверг, 2 июня, в поселке Ушаки Тосненского района произошла крупная авария. Валдай на скорости врезался в маршрутку, остановившуюся по просьбе одного из пассажиров. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

 

Грузовик перевозил целую гору продуктов и напитков, в числе которых было и пиво. Некоторые местные жители принялись подбирать растерянную провизию.

В ДТП не обошлось без пострадавших – с места столкновения госпитализированы женщина и два ребенка 14 и 15 лет.

Ранее мы рассказали о том, что неизвестный сбил пенсионерку под Выборгом и скрылся.

ФотоВКонтакте / unreleased_dtp

 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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