В поселке Ушаки грузовик растерял несколько ящиков с пивом и продуктами во время аварии

Кроме того, три человека пострадали.

В четверг, 2 июня, в поселке Ушаки Тосненского района произошла крупная авария. Валдай на скорости врезался в маршрутку, остановившуюся по просьбе одного из пассажиров. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Грузовик перевозил целую гору продуктов и напитков, в числе которых было и пиво. Некоторые местные жители принялись подбирать растерянную провизию.

В ДТП не обошлось без пострадавших – с места столкновения госпитализированы женщина и два ребенка 14 и 15 лет.

Ранее мы рассказали о том, что неизвестный сбил пенсионерку под Выборгом и скрылся.

Фото: ВКонтакте / unreleased_dtp