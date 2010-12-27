В поселке Семиозерье открылось пожарное депо

Проектирование и строительство объекта обошлось в 52 млн рублей.

В поселке Семиозерье Выборгского района введено в эксплуатацию пожарное депо.

До полноценного функционирования объект проходит процедуру постановки на кадастровый учет, регистрации прав собственности и передачи в оперативное управление Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы.

Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда уже укомплектовано необходимым оборудованием и техникой. Ранее ближайшая пожарная часть, обслуживающая Полянское сельское поселение, находилась в поселке Рощино. С началом работы нового депо время прибытия подразделений сократится с 30 до 20 минут.

Сметная стоимость проектирования и строительства объекта составила 52 млн рублей. Финансирование работ осуществлялось за счет средств бюджета Ленинградской области.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО