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В поселке Семиозерье открылось пожарное депо
Сегодня, 16:35
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KaterinaKono13

В поселке Семиозерье открылось пожарное депо

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Проектирование и строительство объекта обошлось в 52 млн рублей.

В поселке Семиозерье Выборгского района введено в эксплуатацию пожарное депо.

До полноценного функционирования объект проходит процедуру постановки на кадастровый учет, регистрации прав собственности и передачи в оперативное управление Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы.

Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда уже укомплектовано необходимым оборудованием и техникой. Ранее ближайшая пожарная часть, обслуживающая Полянское сельское поселение, находилась в поселке Рощино. С началом работы нового депо время прибытия подразделений сократится с 30 до 20 минут.

Сметная стоимость  проектирования и строительства объекта составила 52 млн рублей. Финансирование работ осуществлялось за счет средств бюджета Ленинградской области.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Выборгского района, Новости Ленинградской области, Выборг,

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