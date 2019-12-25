В 11 районах Ленобласти 22 марта частично отключат электричество

Специалисты будут проводить плановые работы по техническому обслуживанию электросетей.

В понедельник, 22 марта, в населенных пунктах 11 районов Ленобласти не будет электричества. Как сообщила пресс-служба "Ленэнерго", специалисты будут проводить плановые работы по техническому обслуживанию электросетей.

С 10:00 до 19:00 электричества не будет в Бокситогорском районе: Забелье, Заполье, Журавлево, Мышкино, Мыза, Утликово, Тушемля, Бережок, Пелуши, Окулово, Чайгино, Амосова Гора, Тедрово, Прокушево, Лахта, Сидорово, Красноборский, Саньков Бор.

С 10:00 до 16:00 в Выборгском районе: Пальцево, СНТ Локомотив, Военторг, Петровское, Полет, СНТ Ручеек-Первомайское.

С 10:00 до 16:00 во Всеволожском районе: Бугры, поселок имени Свердлова, Новосаратовка, ТСЖ Медное.

С 10:00 до 17:00 в Гатчинском районе: Ронилово, Пригородный.

С 9:00 до 18:00 в Тосненском районе: Бабино (Московское шоссе, улица Новая, улица Набережная), Любань (проспект Мельникова, котельная), Мысленская (Улицы Восточная, Заводская, Набережная), Ушаки (котельная, магазин, жиле дома №1-3, школа и ДК), Тарасово (2, 3, 7, 9, 10 линии), Шапки (Улицы Веселая, Дачная, Н. Куковеровой).

С 9:00 до 17:00 в Волосовском районе: Клопицы (дорога на Медведково), Пружицы, Курск, Извара, Лиможа, Черное.

С 10:00 до 16:00 в Сланцевском районе: Кошелевичи.

С 9:00 до 17:00 в Лужском районе: Мшинская, Витово, Волосковичи, Шильцево, Затуленье.

С 10:00 до 13:00 в Волховском районе: (Школьная улица, дома №23-28)

С 9:00 до 16:00 в Янеге Лодейнопольского района.

С 10:00 до 17:00 в Тихвинском районе: Шугозеро (Улица Механизаторов, дома №№ 28, 29, 32, улицы Красноармейская, Советская, Больничная), Корвала (будет запитана через ДГУ с 10:00 до 15:00).

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