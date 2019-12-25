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В понедельник открывается выставка "Изнанка и то, что внутри" в особняке на Литейном проспекте
Сегодня, 22:31
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В понедельник открывается выставка "Изнанка и то, что внутри" в особняке на Литейном проспекте

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Выставка пройдет с 20 сентября до 2 октября.

В Петербурге в понедельник, 20 сентября, открывается выставка "Изнанка и то, что внутри". В рамках программы Третьего места по поддержке молодых художников в  пространстве особняка на Литейном до 2 октября пройдет выставка работ участников Первой Летней Скульптурной Школы Екатерины Соколовской,  которая состоялась этим летом в Новгородской области.

Экспозиция объединит работы 19 художников различных направлений из Москвы и Петербурга, посвященные исследованию форм современной скульптуры. Изнанка леса, представленная глазами городского жителя; изнанка скульптурных процессов, с которыми большинство художников школы столкнулись впервые, стали вдохновением для создания инсталляций, объектов и видео, выставленных в интерьерах старинного особняка.

Ранее к юбилею Юрия Бутусова 24 сентября открывается фотовыставка.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: выставка, литейный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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