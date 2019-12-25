В понедельник открывается выставка "Изнанка и то, что внутри" в особняке на Литейном проспекте

Выставка пройдет с 20 сентября до 2 октября.

В Петербурге в понедельник, 20 сентября, открывается выставка "Изнанка и то, что внутри". В рамках программы Третьего места по поддержке молодых художников в пространстве особняка на Литейном до 2 октября пройдет выставка работ участников Первой Летней Скульптурной Школы Екатерины Соколовской, которая состоялась этим летом в Новгородской области.

Экспозиция объединит работы 19 художников различных направлений из Москвы и Петербурга, посвященные исследованию форм современной скульптуры. Изнанка леса, представленная глазами городского жителя; изнанка скульптурных процессов, с которыми большинство художников школы столкнулись впервые, стали вдохновением для создания инсталляций, объектов и видео, выставленных в интерьерах старинного особняка.

Ранее к юбилею Юрия Бутусова 24 сентября открывается фотовыставка.

Фото: предоставлено организаторами