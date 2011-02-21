Myśl Polska назвала предательством соглашение ФРГ и США по газовому проекту.

В польском издании сравнили борьбу с "Северным потоком-2" с битвой Давида и Голиафа. Независимый специалист по вопросам энергетики Анджей Щенсняк написал в статье для Myśl Polska о том, что соглашение между США и ФРГ о завершении строительства проекта российского газопровода стало предательством союзников. Автор материала уверен, что договоренности между Вашингтоном и Берлином вызвали огромное разочарование в Варшаве и Киеве.

Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему, что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе. Анджей Щенсняк, польский эксперт

Польша якобы ввязалась в эту "многолетнюю войну" на два фронта, но в результате потерпела поражение, считает автор. Победителем он назвал Германию. Специалист объяснил, что американские силы вели массированный артиллерийской обстрел российско-немецкого проекта, а Варшава в данной ситуации взяла на себя лишь вспомогательную роль.

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