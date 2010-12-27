В поликлинике Пушкина нарушали правила пожарной безопасности

Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения.

Пушкинский районный суд обязал городскую поликлинику №60 Пушкинского района устранить ряд нарушений по пожарной безопасности. Выяснилось, что в случае ЧП пациенты и сотрудники медучреждения находились бы в большой опасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Оказалось, что в подвалах здания отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация. Также некоторые системы противопожарной сигнализации в поликлинике были в неисправном состоянии. Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить все эти нарушения. Специалисты будут следить за исполнением судебного решения.

Ранее мы писали, что в Петербурге наказали почтальона, который отказался выдавать пенсию пожилой женщине.

Фото: pixabay.com