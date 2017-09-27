Приставы убедили ТСЖ Фрунзенского района оплатили более 430 тысяч долга Водоканалу

Судебные приставы Волковского отдела Фрунзенского района УФССП России занимались очередным взысканием долга перед Водоканалом. На этот раз ГУПу задолжало ТСЖ дома 5/2 на Будапештской. Коммунальная служба не выплачивала деньги за воду более полутора лет.
Арбитражный суд Петербурга постановил взыскать почти 433 тысячи рублей за поступление горячей воды и отвод сточный вод и загрязняющих веществ.
После этого за дело взялись специалисты ЦФССП. Они уведомили ТСЖ о задолженности и предупредили о последствиях. Со счетов компании списали нужную сумму. После чего исполнительное производство было закрыто.