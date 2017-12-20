В подмосковном Пущино произошла загадочная гибель 2-летней девочки

Появились подробности трагедии, которая произошла в одной из квартир Пущино Московской области.

Страшная непоправимая трагедия произошла накануне, 19 декабря, в городе Пущино Московской области.

26-летняя женщина включила воду в ванной, посадила туда свою 2-летнюю дочку, а сама отлучилась на 7 минут, чтобы выгулять собаку. Вернувшись, она обнаружила в ванне тело своей дочки без признаков жизни с сильными ожогами по всему телу. Ожоги какого характера не уточняются.

По данному факту следственным отделом по городу Серпухов СУ СК РФ по Московской области была назначена доследственная проверка.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. ГСУ СК России по Московской области

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Piter.TV ранее сообщал о трагедии, которая произошла 14 декабря в Челябинске, там в детской ванночке утонула 8-месячная малышка, оставленная без присмотра всего на несколько минут.

Видео: Piter.TV