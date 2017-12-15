В Челябинске 8-месячная малышка утонула в детской ванночке

Сообщается, что мать оставила без присмотра дочку в ванночке, в которую наливалась вода.

Накануне вечером, 14 декабря, в одной их квартир Калининского района Челябинска произошла смертельная трагедия.

20-летняя мать оставила без присмотра 8-месячную дочку в детской ванночке, в которую набиралась вода. Ребенок утонул. Семья считалась благополучной. Соседи и знакомые отзываются о ней положительно. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV