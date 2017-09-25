В подмосковном Чехове горит склад

Очевидцы сняли на фото и видео пожар на мебельной фабрике в Чехове.

В 16 часов 00 минут на диспетчерский пульт ЦУКС поступило сообщение о пожаре в промышленном строении по адресу: Московская область, город Чехов, Симферопольское шоссе, дом 2.

Здание электрофицированное, негазифицированное. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. По предварительным данным пострадавших нет. На ликвидацию пожара привлеклись 58 человек, 18 единиц спецтехники, в том числе от МЧС 32 человека и 10 единиц спецтехники.

В сообществах города Чехова очевидцы выложили фотографии и видео с места пожара. Сообщается, что горят склады на мебельном комбинате.

Видео и фото: ВК, город Чехов /chehov.grad