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Сотрудники петербургской подземки дали "зеленый свет" пассажирам-фотографам
Сегодня, 9:54
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lesjasap
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Сотрудники петербургской подземки дали "зеленый свет" пассажирам-фотографам

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Метрополитен Северной столицы опроверг сведения о запрете частной фотосъемки в вестибюлях и платформах станций.

Представители петербургского метрополитена опровергли информацию о том, что в подземке нельзя фотографироваться. Вопреки сложившемуся мнению, на территории станций запрещена только съемка на профессиональную камеры со вспышкой.Да и то, на это можно получить письменное разрешение при запросе у ответственных за это лиц. Об этом рассказали сотрудники метро в Telegram-канале “Метро. Повседневности”.

Запрет на профессиональную фото- и видеосъемку нужен для этого, чтобы избежать создания несанкционированной рекламы на территории метрополитена. Фотографии обычных пассажиров: туристов или петербуржцев, никого не смутят. Они также могут выкладывать снимки в социальные сети. Сотрудники метро призывают горожан отправлять наиболее удачные изображения в личные сообщения на аккаунт в Instagram. Лучшие фотографии обещают опубликовать.
 

Теги: метро , петербургский метрополитен , подъземка , фотографии , фотографироваться
Категории: Новости СПб

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