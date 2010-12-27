Сотрудники петербургской подземки дали "зеленый свет" пассажирам-фотографам

Метрополитен Северной столицы опроверг сведения о запрете частной фотосъемки в вестибюлях и платформах станций.

Представители петербургского метрополитена опровергли информацию о том, что в подземке нельзя фотографироваться. Вопреки сложившемуся мнению, на территории станций запрещена только съемка на профессиональную камеры со вспышкой.Да и то, на это можно получить письменное разрешение при запросе у ответственных за это лиц. Об этом рассказали сотрудники метро в Telegram-канале “Метро. Повседневности”.

Запрет на профессиональную фото- и видеосъемку нужен для этого, чтобы избежать создания несанкционированной рекламы на территории метрополитена. Фотографии обычных пассажиров: туристов или петербуржцев, никого не смутят. Они также могут выкладывать снимки в социальные сети. Сотрудники метро призывают горожан отправлять наиболее удачные изображения в личные сообщения на аккаунт в Instagram. Лучшие фотографии обещают опубликовать.

