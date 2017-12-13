Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Из замов в руководители: петербургский фонд капстроительства возглавила женщина
Сегодня, 16:35
0
Butenko
82

Из замов в руководители: петербургский фонд капстроительства возглавила женщина

0
 
 

Петербурженка Софья Викулова сменила Бориса Паршина на посту главы "Фонда капитального строительства и реконструкции.

В Петербурге назначен новый исполняющий обязанности главы фонда капитального строительства. Руководителем организации стала женщина: место Бориса Паршина заняла его экс-заместитель Софья Викулова. В ближайшее время она должна доказать властям, что сможет адекватно управлять структурой. В таком случае Софью Викулову избавят от приставки "и.о." перед названием должности. Ее предшественники справиться с этой задачей так и не смогли. Женщина-менеджер стала четвертым руководителем "Фонда капитального строительства и реконструкции" в Санкт-Петербурге за последний год. Впрочем, тот же Паршин свою отставку охарактеризовал как "увольнение по собственному желанию".

Отметим, что фонд напрямую подчиняется городскому комитету по строительству. Ведомство занимается государственным регулированием в сфере пользования земельных участков, строительства социальных объектов и инфраструктуры, размещением государственных заказов,  а также курирует гаражные комплексы на территории города. Судьба руководителей "Фонда капительного строительства" зачастую зависит от уровня доверия к ним со стороны все того же Комитета по строительству.

 

 

Теги: новости спб , софья вакулова , фонд капитального строительства и реконструкции
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5