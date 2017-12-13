Из замов в руководители: петербургский фонд капстроительства возглавила женщина

Петербурженка Софья Викулова сменила Бориса Паршина на посту главы "Фонда капитального строительства и реконструкции.

В Петербурге назначен новый исполняющий обязанности главы фонда капитального строительства. Руководителем организации стала женщина: место Бориса Паршина заняла его экс-заместитель Софья Викулова. В ближайшее время она должна доказать властям, что сможет адекватно управлять структурой. В таком случае Софью Викулову избавят от приставки "и.о." перед названием должности. Ее предшественники справиться с этой задачей так и не смогли. Женщина-менеджер стала четвертым руководителем "Фонда капитального строительства и реконструкции" в Санкт-Петербурге за последний год. Впрочем, тот же Паршин свою отставку охарактеризовал как "увольнение по собственному желанию".

Отметим, что фонд напрямую подчиняется городскому комитету по строительству. Ведомство занимается государственным регулированием в сфере пользования земельных участков, строительства социальных объектов и инфраструктуры, размещением государственных заказов, а также курирует гаражные комплексы на территории города. Судьба руководителей "Фонда капительного строительства" зачастую зависит от уровня доверия к ним со стороны все того же Комитета по строительству.