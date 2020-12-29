В петербургском архиве хотят за год оцифровать миллион документов времен ВОВ

В архиве заполнено 180 километров полок на площади в 30 тысяч квадратных метров документами ВОВ.

В среду, 27 января, председатель архивного комитета города Петр Тищенко в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург" рассказал, что за 2021 год планируется оцифровать около миллиона документов, датированных 1941-1945 годами.

Архив уже получил средства, которые направят на оцифровку. Отмечается, что в хранилищах архива документами заполнено 180 километров полок на площади в 30 тысяч квадратных метров. Тищенко напомнил, что архив уже предоставляет нужные справки по запросу горожан. Также любой желающий может разместить информацию о своих родственниках и знакомых, которые пережили блокаду.

Ранее мы писали, что депутаты Ленобласти "продлили время Второй мировой войны" до 3 сентября 1945 года.

Фото: pixabay