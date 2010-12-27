В Петербурге можно будет бесплатно посмотреть архивные документы

Акция будет действовать в течение 10 марта (День архивов в России).

В марте в течение одного дня в День архивов в России каждый петербуржец сможет получить бесплатный удаленный доступ к документам через портал "Архивы Санкт-Петербурга". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Для того, чтобы посмотреть архивы бесплатно, петербуржцам нужно зарегистрироваться на портале до 23:59 7 марта 2019 года. Архив станет доступен 10 марта. В этот день в свободном доступе представят книги записи актов гражданского состояния за 1918 - 1924 годы, исторические фотографии Петербурга, документы "Ленфильма" и многое другое.

На портале "Архивы Санкт-Петербурга" 10 марта нужно будет зайти в раздел "Просмотр дел и документов".

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