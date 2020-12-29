Депутаты Ленобласти "продлили время Второй мировой войны" до 3 сентября 1945 года

Парламентарии приняли поправки во все законы, где фигурировала дата 2 сентября 1945 года, изменив ее на 3 сентября.

В среду, 27 января, депутаты Ленинградской области изменили дату окончания Второй мировой войны с 2 сентября 1945 года на 3 сентября 1945 года, сообщило издание 47news.

В пояснительной записке указано, что данное решение было принято из-за закона, который подписал президент в апреле 2020 года: в законодательном акте прописано, что 3 сентября 1945 – День окончания Второй мировой войны. Инициаторами законопроекта выступила фракция коммунистов, состоящая из трёх депутатов.

Отмечается, что благодаря такой поправке расширится количество граждан, попадающих под категорию детей войны. Специалистам Пенсионного фонда предстоит посчитать, сколько людей смогут попасть под эту категорию и проживали ли они на территории Ленобласти в течение пяти лет.

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Фото: Piter.TV