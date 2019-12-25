В петербургском "Зените" изменили логотип клуба в рамках недели борьбы с кибербуллингом

Футболисты в течение недели будут делиться правилами сетевого этикета.

Петербургский ФК "Зенит" изменил логотип в рамках недели борьбы с кибербуллингом в России. Об этом сообщили в пресс-службе сборной 10 ноября.

В логотипе "Зенита" появились белые сердца – символ социальной кампании – в знак того, что "сине-бело-голубые" против агрессии в интернете. Футболисты в течение недели будут делиться правилами сетевого этикета и расскажут о профильных организациях, которые дают поддержку при столкновении с насилием.

Футбольный клуб "Зенит" призывает всех болельщиков "сине-бело-голубых" относиться внимательнее к комментариям, быть вежливыми с собеседниками в интернете и беречь своих близких. Слова в интернете могут ранить. В наших силах это остановить. Пресс-служба ФК "Зенит"

"Зенит" напомнил, что кибербуллинг – травля в сети, организованная множеством людей и направленная на одного человека или компанию.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге сменился президент Федерации футбола.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"