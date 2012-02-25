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В Петербурге сменился президент Федерации футбола
Сегодня, 18:14
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В Петербурге сменился президент Федерации футбола

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Им стал Алексей Игонин.

Алексей Игонин стал новым президентом Федерации футбола в Петербурге. Об этом рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский 10 ноября в своем телеграм-канале.

Искренне поздравляю с избранием. Лешу знаю давно и могу с уверенностью сказать: он – настоящий профи.

Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга 

Алексей Игонин – бывший полузащитник "Зенита", обладатель Кубка России, серебряный и бронзовый призер чемпионата страны. Ранее он являлся генеральным секретарем Федерации футбола Северной столицы.

До Алексея Игонина с 2020 года пост занимала Елена Илюхина.

Ранее на Piter.TV: "Зенит" обыграл ФК "Ахмат", одержав третью победу подряд в РПЛ.

Фото: Телеграм / Спикер Бельский

Теги: новый президент, федерация футбола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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