В Петербурге сменился президент Федерации футбола

Алексей Игонин стал новым президентом Федерации футбола в Петербурге. Об этом рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский 10 ноября в своем телеграм-канале.
Искренне поздравляю с избранием. Лешу знаю давно и могу с уверенностью сказать: он – настоящий профи.
Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга
Алексей Игонин – бывший полузащитник "Зенита", обладатель Кубка России, серебряный и бронзовый призер чемпионата страны. Ранее он являлся генеральным секретарем Федерации футбола Северной столицы.
До Алексея Игонина с 2020 года пост занимала Елена Илюхина.
Ранее на Piter.TV: "Зенит" обыграл ФК "Ахмат", одержав третью победу подряд в РПЛ.
Фото: Телеграм / Спикер Бельский
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