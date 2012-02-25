В Петербурге сменился президент Федерации футбола

Им стал Алексей Игонин.

Алексей Игонин стал новым президентом Федерации футбола в Петербурге. Об этом рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский 10 ноября в своем телеграм-канале.

Искренне поздравляю с избранием. Лешу знаю давно и могу с уверенностью сказать: он – настоящий профи. Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Алексей Игонин – бывший полузащитник "Зенита", обладатель Кубка России, серебряный и бронзовый призер чемпионата страны. Ранее он являлся генеральным секретарем Федерации футбола Северной столицы.

До Алексея Игонина с 2020 года пост занимала Елена Илюхина.

Ранее на Piter.TV: "Зенит" обыграл ФК "Ахмат", одержав третью победу подряд в РПЛ.

Фото: Телеграм / Спикер Бельский