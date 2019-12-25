Александр Бельский рассказал об успехах Федерации футбола Петербурга

Сегодня Федерация проводит чемпионат города в Высшей, Первой и Второй лигах, охватывая мужские, женские, студенческие и ветеранские команды (от 35+ до 55+), а также ежегодный Кубок Санкт-Петербурга.

Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга и председатель Законодательного собрания Александр Бельский в интервью рассказал о значении 125-летия первого чемпионата города по футболу и текущем состоянии этого вида спорта.

Он отметил, что российский футбол во многом формировался именно в Петербурге. В 1901 году прошел первый чемпионат среди мужских команд, была учреждена первая футбольная лига и стартовал официальный клубный турнир, победителем которого стал клуб "Невка". Современная федерация является продолжателем тех традиций: благодаря ее работе городской чемпионат сохраняет статус старейшего в России турнира, несмотря на вынужденные паузы военного времени. Господин Бельский напомнил о легендарном блокадном матче 1942 года и победе "Зенита" в Кубке СССР в 1944 году как символах стойкости ленинградской школы.

Сегодня Федерация проводит чемпионат города в Высшей, Первой и Второй лигах, охватывая мужские, женские, студенческие и ветеранские команды (от 35+ до 55+), а также ежегодный Кубок Санкт-Петербурга. Ключевым направлением реформирования стал детско-юношеский футбол: был возвращен клубный зачет для системной подготовки игроков и внедрен спортивный принцип перехода между лигами. Для повышения конкуренции развиваются новые дисциплины — пляжный, футзал и женский футбол.

По словам спикера, динамика числа занимающихся положительная: за последние пять лет их количество превысило 50 тысяч человек, почти 40 тысяч детей вовлечены в проект "Футбол в школе". Женское направление выросло более чем на 30% за год, приблизившись к четырем тысячам участниц. Существенно увеличилось и число присвоенных спортивных званий — с 600 в 2023 году до более чем 2100 в 2025-м. Количество спортсменов, участвующих в официальных мероприятиях, возросло с 19 до 22 тысяч.

В приоритете федерации находится детский спорт. За три сезона число команд Школьной лиги удвоилось, достигнув 180 коллективов, а сборная Петербурга впервые вошла в пятерку лучших по мини-футболу. Впервые сформированы полноценные сборные девочек U-13, U-15 и U-17. При этом участие в первенстве города в 2026 году будет бесплатным. Для скаутинга планируется внедрение нейросетевых инструментов анализа игры.

Бельский подчеркнул силу петербургской школы арбитров, которая готовит кадры для РПЛ и международных встреч. Курс обучения длится 55 часов и включает теорию правил, психологию и физическую подготовку; начать его может любой гражданин старше 14 лет.

Отвечая на вопрос о создании нового профессионального клуба, он заявил, что конкуренция пойдет городу на пользу, но такой проект требует устойчивого финансирования, инфраструктуры и долгосрочной стратегии. Возрождение Кубка Лаврова и Семенова глава федерации назвал однозначным успехом, так как турнир объединяет людей разных поколений.

Говоря о международной повестке, Александр Бельский выразил уверенность в возвращении российского футбола на мировую арену. Он предположил, что стартовать придется с ранних квалификационных раундов еврокубков, а национальной сборной потребуется форсированная практика через товарищеские матчи со странами Азии, Латинской Америки и БРИКС. Также возможно временное изменение структуры чемпионата России для синхронизации календаря с европейским циклом после снятия ограничений.

Фото: пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга