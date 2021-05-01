Адвокатскую палату Петербурга возглавил новый президент

Ранее главой АП являлся Евгений Семеняко.

В понедельник, 31 июля, в ходе закрытого голосования Совета палаты АП Петербурга избрала нового президента. Им оказался Вячеслав Тенишев, бывший первый вице-президент организации. Об этом пишет MR7.

Ранее главой АП являлся Евгений Семеняко, который с 2014 по 2016 гг. входил в состав Общественной палаты России и работал вице-президентом Федеральной палаты адвокатов РФ.

Отметим, что Адвокатская палата – негосударственная некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве адвокатов одного субъекта России.

Ранее мы рассказывали о том, что новым советником губернатора Ленобласти по территориям назначен Олег Антропов.

Фото: скриншот из видео YouTube-канала Адвокатской палаты Петербурга "Адвокатское телевидение"