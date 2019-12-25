Новым советником губернатора Ленобласти по территориям назначен Олег Антропов

Ранее генерал-майор руководил Главный следственным управлением региона.

С понедельника, 10 июля, в Ленобласти назначили нового советника губернатора региона по территориям. Им стал генерал майор и бывший руководитель регионального Главного следственного управления (ГСУ) Олег Антропов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Карьеру Антропов начал в должности следователя по Выборгскому району, после чего был переведён в управление Красногвардейского района. В 2011 году получил должность первого заместителя начальника ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а в 2018 возглавил ГСУ 47-ого региона.

Ещё зимой 2020 года появилась информация о том, что Антропов написал рапорт на имя министра МВД Владимира Колокольцева с просьбой освободить его от занимаемой должности.

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Фото: Telegram / Админка Ленобласти