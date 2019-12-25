Адвокатская палата Петербурга выступила с заявлением в защиту адвоката Павлова

Представители палаты считают, что при обысках имели место нарушения.

Адвокатская палата Петербурга выступила с заявлением в защиту главы адвокатского объединения "Команда 29" Ивана Павлова. Его задержание вызвало беспокойство у его коллег из Северной столицы. В специальном заявлении отмечается, что при обысках и задержании адвоката были "грубые и сознательные нарушения уголовно-процессуального законодательства РФ".

В заявлении отмечают позицию Конституционного суда, указывая, что изъятие техники у Павлова, его родственников и в офисе "Команды 29" было необоснованны и избыточным.

Утром 30 апреля в Москве задержали главу независимого объединения юристов и журналистов "Команда 29" Ивана Павлова. Несколькими часами ранее к адвокату и руководителю организации пришли с обысками. Piter.TV собирал в один материал все, что было известно о ситуации к утру пятницы.

Адвокат Ивана Сафронова и основатель правозащитной организации "Команда 29" не признал вину в разглашении данных предварительного расследования по расследовании в отношении своего клиента. Павлов обвиняется в нарушении статьи 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования).

Басманный суд Москвы выступил в отношении адвоката по делу о разглашении данных с запретом определенных действий. Представители Следственного комитета России выступили с запретом адвоката общаться со свидетелями, пользоваться телефоном и интернетом.

Фото: Piter.tv