Итальянскую фотоисторию с 160-летним стажем рассказывают в Петербурге

Выставка в "РОСФОТО" продлится до 19 сентября.

В пятницу, 30 июля, в петербургском музейно-выставочном центре "РОСФОТО" открывается выставка "Италия. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии", созданная совместно с Итальянским институтом культуры. За пресс-показом экспозиции следили корреспонденты Piter.tv.

Выставка посвящена истории итальянской фотографии, которой более 160 лет. Посетители смогут увидеть работы 75 фотографов разных эпох (братья Алинари, Джорджо Ростер, Джованни Крупи, Витторио Селла, Франко Фонтано, Паоло Спигариол, Габриэле Базилико, Антонио Бьясиуччи и не только). Фотографии передают культурное наследие, самобытность и традиции Италии. Выставка собрала в себе фотографические исследования и примеры работ операторской съёмки журналистов.

Работы из фонда фотоснимков, созданного братьями Витторио и Джузеппе Алинари в 1889 году https://www.alinari.it/it/ уже были представлены в "РОСФОТО" 10 лет назад. Нынешняя экспозиция составлена из произведений, ранее не представленных российскому зрителю.

Сама выставка поделена на три раздела: "Пейзаж", "Труды" и "Лица". Петербуржцы смогут отправиться в историческое путешествие, в котором узнают, как менялась итальянская жизнь на протяжении нескольких десятков лет. Экспозиция включают в себя более 120 произведений. Выставка продлится до 19 сентября.

В Михайловском замке открылась выставка "Портрет графа Николая Шереметева. Новые открытия". Наши корреспонденты также показали, чем она интересна для широкого зрителя.

Материал подготовили Мария Ильина и Екатерина Скребцова, Piter.tv

Фото: Габриэле Кроппи. Из серии "метафизика городского пейзажа", Феррара#1, 2017 – Франко Фонтана. Пейзаж, Апулия, 1987. Предоставлено "Росфото"