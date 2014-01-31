В Михайловском замке открылась выставка "Портрет графа Николая Шереметева. Новые открытия"

Выставка открыта для посетителей с 22 июля до 20 сентября.

В четверг, 22 июля, в Садовом вестибюле Михайловского замка открылась выставка "Портрет графа Николая Шереметева. Новые открытия".

На выставке петербуржцы смогут увидеть портреты графа, выполненные разными художниками в различных техниках — скульптура, живопись, миниатюра и не только. Как выяснилось, граф Николай Дмитриевич Шереметев изображен на картине "Мальчик с книгой на коленях", которая является центральным экспонатом выставки. Несколько лет никто не знал, кто является автором работы. Позже стало известно, что его автор — австрийский художник Фридрих фон Амерлинг. Экспозиция также включает в себя работы из собраний Русского музея, московских Музея-усадьбы "Останкино" и Исторического музея.

Граф Николай Шереметев — сын Дмитрия Николаевича Шереметева и Анны Сергеевны Шереметевой. Мальчик скончался, когда ему было пять лет. Но память о нём осталась в семье на долгие годы.

Ранее мы писали, что в Царском Селе выставили редкие экспонаты из коллекций XVI века.

Фото: Piter.tv