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В Царском Селе выставили редкие экспонаты из коллекций XVI века
Сегодня, 7:52
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В Царском Селе выставили редкие экспонаты из коллекций XVI века

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Выставка открыта для посетителей с 23 июля до 18 октября.

В Музее-заповеднике "Царское Село" открылась выставка "При государеве стремени. Конные эскорты России с XVI века и до наших дней". На ней представлены 800 экспонатов из отечественных и зарубежных коллекций. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ.

Экспонаты для выставки предоставили Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Музей Московского Кремля и др. Экспозиция состоит из восьми разделов, которые охватывают период от XVI века до наших дней. Некоторые экспонаты показывают публике впервые.

Мероприятие приурочено к 210-й годовщине основания Собственного Его Императорского Величества конвоя и 140-летию Государственной охраны России. Выставка будет открыта для посетителей до 18 октября.

Ранее в "Манеже" открылась выставка о связи человека с технологиями.

Фото: ВКонтакте / Царское Село

Теги: выставка, царское село
Категории: Культура, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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