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В петербургском "Ленфильме" пройдет выставка VR-фильмов Каннского кинофестиваля
Сегодня, 22:42
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В петербургском "Ленфильме" пройдет выставка VR-фильмов Каннского кинофестиваля

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На выставке будут представлены работы из Бельгии, Дании, Великобритании, Японии, Канады и России.

С 11 по 17 июля в петербургской киностудии "Ленфильм" пройдёт выставка "CannesXRussia:NewImages of VR", на которой будут представлены VR-работы международного Каннского кинофестиваля и NewImages Festival. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии. 

Для зрителей будут доступны сразу несколько тематических программ виртуальной реальности: детская программа, фильмы на французском языке и работы победителей фестиваля NewImages. Также зрители смогут составить собственную программу из более 20 представленных работ. 

Вы сможете оказаться внутри музыкального инструмента или стать музыкантом в оркестре под управлением великого дирижера Густаво Дудамеля, по-новому погрузившись в композиции Малера и Бетховена.

пресс-служба киностудии "Ленфильм"

Билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Ранее мы писали, что "Ленфильм" оштрафовали за состояние здания на Каменноостровском.

Фото: cannesxrussia.ru

Теги: cannesxrussia, выставка, ленфильм
Категории: Кино, Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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Ковалёв Дима
Сегодня 23:39

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