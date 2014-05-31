В петербургском "Ленфильме" пройдет выставка VR-фильмов Каннского кинофестиваля

На выставке будут представлены работы из Бельгии, Дании, Великобритании, Японии, Канады и России.

С 11 по 17 июля в петербургской киностудии "Ленфильм" пройдёт выставка "CannesXRussia:NewImages of VR", на которой будут представлены VR-работы международного Каннского кинофестиваля и NewImages Festival. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

Для зрителей будут доступны сразу несколько тематических программ виртуальной реальности: детская программа, фильмы на французском языке и работы победителей фестиваля NewImages. Также зрители смогут составить собственную программу из более 20 представленных работ.

Вы сможете оказаться внутри музыкального инструмента или стать музыкантом в оркестре под управлением великого дирижера Густаво Дудамеля, по-новому погрузившись в композиции Малера и Бетховена. пресс-служба киностудии "Ленфильм"

Билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Ранее мы писали, что "Ленфильм" оштрафовали за состояние здания на Каменноостровском.

Фото: cannesxrussia.ru