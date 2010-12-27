В полиции Центрального района Петербурга сменился начальник

Новой главой стал полковник Андрей Гаврилов.

В руководстве полиции Центрального района Петербурга кадровые перестановки: новым начальником стал полковник Андрей Гаврилов. Об этом сообщила "Фонтанка". Предыдущая глава, полковник Веселов, ушел на пост замначальника полиции главка.

Гаврилов и ранее работал в Центральном районе: в 2005 году он стал участковым и следил за порядком на территории Невского проспекта. Перед повышением новый начальник проработал на должности замглавы УМВД по общим вопросам две недели.

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Фото: Piter.TV