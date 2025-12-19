В петербургских архивах для школьников проводят уроки памяти о блокаде

Губернатор рассказал о проектах по сохранению памяти о блокаде Ленинграда.

В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга прошёл тематический урок для школьников, посвящённый годовщинам прорыва и полного снятия блокады Ленинграда, на основе подлинных исторических документов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Мероприятие состоялось 16 января. Участниками стали учащиеся школ и активисты общероссийского движения детей и молодёжи. В ходе урока школьникам рассказали о наступательной операции "Искра" в январе 1943 года. Для ознакомления были представлены оригинальные документы из архивных фондов. Также учащиеся осмотрели выставку "В поисках цвета: подвиг блокадных мастеров-маскировщиков". Экспозиция посвящена работе специалистов, маскировавших городские объекты от вражеской авиации. Планируется проведение ещё одного урока памяти 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от блокады. Он будет посвящён операции "Январский гром" 1944 года.

Губернатор в своём обращении отметил, что изучение истории блокады строится на подлинных документах. Он сообщил о поддержке президентом проекта создания монумента в честь Ленинградской битвы на Пулковских высотах. Также губернатор сообщил о развитии Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном городке и создании тематических экспозиций в школах. Дата окончания Ленинградской битвы, 9 августа, была утверждена как День воинской славы России.

Напомним, что блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Тогда деятели искусства, включая композиторов, активно поддерживали боевой дух горожан и защитников родного города.

Фото: пресс-служба Смольного

