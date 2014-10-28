В первый день зимы в Петербурге будет небольшая метель и до -9 градусов

В среду, 1 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В первый день зимы петербуржцев ждет снег, а в некоторых районах пройдет слабая метель. Направление ветра будет северо-западное, его скорость составит 7-12 метров в секунду.
В ночь на среду температура воздуха составит -13 градусов. Днем столбики термометров покажут -4…-9 градусов ниже нуля. На дорогах возможен гоголед.
Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее как прошел первый снегопад в Петербурге: сугробы, неубранные улицы и ДТП.
Фото: Piter.tv
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