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В первый день зимы в Петербурге будет небольшая метель и до -9 градусов
Вчера, 23:48
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В первый день зимы в Петербурге будет небольшая метель и до -9 градусов

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В ночь на среду температура воздуха составит -13 градусов. Днем столбики термометров покажут -4…-9 градусов ниже нуля.

В среду, 1 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В первый день зимы петербуржцев ждет снег, а в некоторых районах пройдет слабая метель. Направление ветра будет северо-западное, его скорость составит 7-12 метров в секунду. 

В ночь на среду температура воздуха составит -13 градусов. Днем столбики термометров покажут -4…-9 градусов ниже нуля. На дорогах возможен гоголед. 

Атмосферное давление будет повышаться. 

Ранее как прошел первый снегопад в Петербурге: сугробы, неубранные улицы и ДТП.

Фото: Piter.tv
 

Теги: метель, погода, снег, спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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