В первый день зимы в Петербурге будет небольшая метель и до -9 градусов

В ночь на среду температура воздуха составит -13 градусов. Днем столбики термометров покажут -4…-9 градусов ниже нуля.

В среду, 1 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В первый день зимы петербуржцев ждет снег, а в некоторых районах пройдет слабая метель. Направление ветра будет северо-западное, его скорость составит 7-12 метров в секунду.

В ночь на среду температура воздуха составит -13 градусов. Днем столбики термометров покажут -4…-9 градусов ниже нуля. На дорогах возможен гоголед.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее как прошел первый снегопад в Петербурге: сугробы, неубранные улицы и ДТП.

Фото: Piter.tv

